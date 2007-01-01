Мигрант вымогал деньги у жителя Калуги

30-летнему уроженцу Средней Азии, а также его знакомому россиянину грозит до семи лет колонии, сообщили 4 февраля в полиции.

В сентябре прошлого года они начали наезжать на 36-летнего калужанина. Иностранец представился парнем девушки, с которой общался житель Калуги.

Преступники приехали на работу к жертве, позвали его на улицу и требовали прекратить общение с девушкой. Все это сопровождалось несколькими ударами и психологическим давлением.

Потом они еще несколько раз приезжали к калужанину, избивали и требовали 20 тысяч рублей. Звучали угрозы расправы над ним и его родственниками.

После этого пострадавший пошел в полицию.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время начнется суд.