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Криминал

Мигрант вымогал деньги у жителя Калуги

30-летнему уроженцу Средней Азии, а также его знакомому россиянину грозит до семи лет колонии, сообщили 4 февраля в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:53 сегодня
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Фото: МВД.
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В сентябре прошлого года они начали наезжать на 36-летнего калужанина. Иностранец представился парнем девушки, с которой общался житель Калуги.

Преступники приехали на работу к жертве, позвали его на улицу и требовали прекратить общение с девушкой. Все это сопровождалось несколькими ударами и психологическим давлением.

Потом они еще несколько раз приезжали к калужанину, избивали и требовали 20 тысяч рублей. Звучали угрозы расправы над ним и его родственниками.

После этого пострадавший пошел в полицию.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время начнется суд.

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