В Калужской области изъяли компоненты для 2,5 миллиона доз наркотиков

Таможенники обнаружили на складе в нашем регионе 250 килограммов прекурсоров, предназначенных для производства мефедрона.

Стоимость наркотиков, которые могли из них изготовить, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Прекурсоры привезли в Москву в 10 металлических бочках. Каждая - по 30 литров, рассказали 4 февраля в Калужской таможне. Бочки оформили как партию одежды и перевезли на склад в Калужской области. Там их получил 40-летний мужчина и вывез в лес, где заранее подготовил тайники. Его задержали с поличным.

Ведется расследование уголовного дела. Статья предусматривает пожизненное заключение.