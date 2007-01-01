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Новость дня Криминал

В Калужской области изъяли компоненты для 2,5 миллиона доз наркотиков

Таможенники обнаружили на складе в нашем регионе 250 килограммов прекурсоров, предназначенных для производства мефедрона.
Дмитрий Ивьев
14:09 сегодня
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Стоимость наркотиков, которые могли из них изготовить, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Прекурсоры привезли в Москву в 10 металлических бочках. Каждая - по 30 литров, рассказали 4 февраля в Калужской таможне. Бочки оформили как партию одежды и перевезли на склад в Калужской области. Там их получил 40-летний мужчина и вывез в лес, где заранее подготовил тайники. Его задержали с поличным.

Ведется расследование уголовного дела. Статья предусматривает пожизненное заключение.

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