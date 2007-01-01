В Калужской области женщина жестоко убила подругу

Трагедия произошла 2 февраля на улице Рабочей в селе Фоминичи Кировского района, сообщили в понедельник в Следственном комитете.

Погибшей было 48 лет.

- Предварительно установлено, что в указанной квартире погибшая и ее 53‑летней знакомая совместно распивали спиртные напитки, - рассказали в СК. - В ходе возникшей ссоры последняя нанесла погибшей не менее 10 ударов кухонным ножом в различные части тела. От полученных повреждений погибшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. Ей грозит до 15 лет колонии.