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Новость дня Криминал

В Калужской области женщина жестоко убила подругу

Трагедия произошла 2 февраля на улице Рабочей в селе Фоминичи Кировского района, сообщили в понедельник в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
13:08 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Погибшей было 48 лет.

- Предварительно установлено, что в указанной квартире погибшая и ее 53‑летней знакомая совместно распивали спиртные напитки, - рассказали в СК. - В ходе возникшей ссоры последняя нанесла погибшей не менее 10 ударов кухонным ножом в различные части тела. От полученных повреждений погибшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. Ей грозит до 15 лет колонии.

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