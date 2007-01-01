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Криминал

Житель Калуги отдал мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мужчина поверил, что может заработать на инвестициях, сообщили 3 февраля в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:54 сегодня
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- Он знал о таком виде мошенничества, но собеседник был настолько убедителен, что мужчина ему поверил, - отметили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин в течение нескольких дней переводил деньги. Ему постоянно говорили, что прибыль растет, а деньги вот-вот можно будет снять.

Однако потом преступники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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