Житель Калуги отдал мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мужчина поверил, что может заработать на инвестициях, сообщили 3 февраля в полиции.

- Он знал о таком виде мошенничества, но собеседник был настолько убедителен, что мужчина ему поверил, - отметили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин в течение нескольких дней переводил деньги. Ему постоянно говорили, что прибыль растет, а деньги вот-вот можно будет снять.

Однако потом преступники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.