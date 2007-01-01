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Криминал

В Калужской области похоронили убитых лесников

В субботу, 1 февраля состоялись похороны двух сотрудников лесничества, застреленных при исполнении служебных обязанностей
Михаил Тырин
10:30 сегодня
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Геннадия Богачева похоронили в селе Закрутое, а Алексея Агеева – в поселке Бетлица.

Как сообщил заместитель главы района, на похоронах собралось много людей: родные и близкие погибших, соседи, коллеги, директора лесничеств региона и представители районной администрации, а также министерства природных ресурсов области.

Трагический инцидент произошел утром 29 января в деревне Усохи, когда пятеро лесничих — четверо мужчин и одна женщина — прибыли к местному жителю, которого заподозрили в незаконной вырубке леса.

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