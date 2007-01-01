В Калужской области похоронили убитых лесников

В субботу, 1 февраля состоялись похороны двух сотрудников лесничества, застреленных при исполнении служебных обязанностей

Геннадия Богачева похоронили в селе Закрутое, а Алексея Агеева – в поселке Бетлица.

Как сообщил заместитель главы района, на похоронах собралось много людей: родные и близкие погибших, соседи, коллеги, директора лесничеств региона и представители районной администрации, а также министерства природных ресурсов области.

Трагический инцидент произошел утром 29 января в деревне Усохи, когда пятеро лесничих — четверо мужчин и одна женщина — прибыли к местному жителю, которого заподозрили в незаконной вырубке леса.