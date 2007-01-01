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Криминал

Калужские полицейские идут в народ, чтобы предупредить о мошенниках

Как сообщили 1 февраля, в субботу в областном УМВД, профилактическая акция состоялась в Юхновском районе
Михаил Тырин
10:11 сегодня
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Очередная встреча прошла на одном из местных предприятий.

Полицейские призвали работников проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомцами.

Были названы основные способы обмана граждан. В частности говорилось, что мошенники зачастую представляются сотрудниками силовых структур, специалистами сотовой связи, социальными работниками, пугают блокировкой банковских и сим-карт или страничками на сайте Госуслуг, просят материальные средства от имени родственников.

Также полиция предложила передать предупреждение родным и близким, особенно представителям старшего поколения.

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