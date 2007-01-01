Людмила Никитина была одной из тех, кто приехали в деревню Усохи утром 29 января.

Трое ее коллег были убиты местным жителем, который потом покончил с собой.

Комментарий женщины опубликовало издание RT.

Людмила и её коллеги отправились на место для документирования незаконной вырубки леса, планируя вызвать полицию позже. Однако ситуация быстро обострилась: мужчина встретил их у дороги рядом с домом, где находилось множество спецмашин. В результате инцидента водитель был убит первым выстрелом, а заместитель главы лесничества — вторым.

Убийца захватил в заложники Людмилу и молодого лесничего. Он приковал их к полу наручниками и предоставил телефон для передачи его требований. Угрожая оружием, он продемонстрировал пистолет, две гранаты, ножи. Мужчина заявил, что освободит заложников только в случае, если директор лесничества лично приедет и попросит прощения на коленях.

Когда директор не появился в назначенное время, убийца приказал заложникам звонить родственникам и прощаться. Людмила пыталась убедить его не убивать их, демонстрируя фотографии своих внуков.

Женщина говорит, что на преступнике была немецкая пилотка и майка с красным крестом. Он читал им дневник и молитвы.

В конечном итоге заложники смогли сбежать после того, как лесоруб совершил самоубийство. Их спасли сотрудники полиции и спасатели, которые уже ожидали поблизости.

По предварительным данным, причиной этого трагического происшествия могла быть попытка скрыть факт незаконной вырубки леса.

Ранее мы публиковали репортаж с места происшествия.

Следственный комитет ведет расследование.