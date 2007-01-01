+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Заложница убийцы в Калужской области рассказала о трагедии
Новость дня Криминал

Заложница убийцы в Калужской области рассказала о трагедии

Людмила Никитина была одной из тех, кто приехали в деревню Усохи утром 29 января.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 662
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Трое ее коллег были убиты местным жителем, который потом покончил с собой.

Комментарий женщины опубликовало издание RT.

Людмила и её коллеги отправились на место для документирования незаконной вырубки леса, планируя вызвать полицию позже. Однако ситуация быстро обострилась: мужчина встретил их у дороги рядом с домом, где находилось множество спецмашин. В результате инцидента водитель был убит первым выстрелом, а заместитель главы лесничества — вторым.

Убийца захватил в заложники Людмилу и молодого лесничего. Он приковал их к полу наручниками и предоставил телефон для передачи его требований. Угрожая оружием, он продемонстрировал пистолет, две гранаты, ножи. Мужчина заявил, что освободит заложников только в случае, если директор лесничества лично приедет и попросит прощения на коленях.

Когда директор не появился в назначенное время, убийца приказал заложникам звонить родственникам и прощаться. Людмила пыталась убедить его не убивать их, демонстрируя фотографии своих внуков.

Женщина говорит, что на преступнике была немецкая пилотка и майка с красным крестом. Он читал им дневник и молитвы.

В конечном итоге заложники смогли сбежать после того, как лесоруб совершил самоубийство. Их спасли сотрудники полиции и спасатели, которые уже ожидали поблизости.

По предварительным данным, причиной этого трагического происшествия могла быть попытка скрыть факт незаконной вырубки леса.

Ранее мы публиковали репортаж с места происшествия.

Следственный комитет ведет расследование.

 

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNMeDlJVkxqV1locU9jR0dDRTJnZVE9PSIsInZhbHVlIjoiM2t5NlowVEVzZFJmUDIxTXl5M1hXb3YzRXNGZXBxYWpzWUloYnJZUVZuT2dMdFBQM2tUZ1hmTGx1ODFnVlpXY0I3U09EZ3JzcFRYYmpXNmNZRVltNXJVTWZHZ3l5VmFsZlFnazFlU1Aycjc5dndvTjU2WGNIZzk5OHMwUzY3VmdOVktBd3lDSmlraUVOQ2lnelFsMTBnUmpqSHVadDRZM09TanlXWWUvY3kzK003UGZjS2h1QU1GbGN6MkhIcldEYkhPZVpzbzE2eWVFb2VON3k0UUxKWk1YclFDZVBaNXdqQVhkWFR4aWM4b0dJNlZDdnhCNUl3bS83WC9wTExiSVovMkFVeXppOUlhQzJhV3RXdDFBYldJZ2xsdFRnb3BTWGU3UGRXVkZyclpXeXlQTURBNjNFdkRFQXdFVDRWbWc2aW5haXMyd0xZRUZrWHVnbnVoZGo1VUUzQjBDd1Q5WmtZTFBJRm51VGNLeTd4bmdEc2hsR2oxZncwYng2bDdheXNkVzlLTFcvcjI2L0Yrb3hseUNjRUFJd1dETjZGSXNOUmJlb0x5K0VycmJPZDdkdlFvWG9qUmZYWWFkN3Z6OCIsIm1hYyI6IjczNjVhNmVhMmNkN2ZiYzE0MzE1OTg0NTU5ODA2NDllMzI4NmMxODJlMjY5YjNhZWVlYjBhNzdhN2Q5ODQzNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im00SW1KK1VxRWg3MXpsWFdJSlQ5YWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ1ZpenY1QS9oSjFvM3RuSUMzVVdYVWNJREloZUNnRUN5R2lMb0tKZk1idlFVZVRvVisrbE1kT0NmbXViZkZhWnd5WS9FNmQ4VjBLZmRzQW9lVG1sais2d3NzK3U4V3MxMnpPNnBTa0RlUVd4UzVUbzF4Zkxoc0MvbDk4K1NhRFR0cEtSMDkwZnNQT2NTTmtNZEM2WERKUjBXd25lQkttRFZvUitFYnhvVzZVUFpnY1BqTUVoZ1ZnLzN5QzNBQ0dHV2d2bTRYWHd4ZVNUVnpxMm1jT0pxVENadXJmSlR2a1E4NTN5blg2clFDcW5WK2o0N2o3ajZWV1l5VjFxbGVYekhoQytYRVJMZEVCQkp0T0FQV1BrVTl1bExhOEJlYlpoNmpWczlGR0twVy9ucFFQakhDZHo0WUhhbjJxSitTdkY5UlNwcFA3QkVOUGNXTHVTVTZpZFVoOHZNd1RKbGo5d3ZTNU5VZlJVcGlQUlVQdzAwOWhxc29VZ3JWOGJrLy9oVDhYMlpwOGh6U1Nmb3ZPTFFkTmpsa3pLbGEzTmF1OW5LLzRoZXRrSVE0dFcwK1NpcVN4b0pmWW1XRmdEdHE0ZUFHM3N0VWVzK1JhUTlZVmtLK0N3QndpajN4MTFsZWRzZzdFS0plVHhhMnluVUJyQTdrcGY3NDNGMkpUZzVvME9WcmdCcUl2eTFTRjY0RnJId1lXQzZNY1N5OW1CYWRzN0tBaktiOFVOWSt2UHZkZHFBZHg4czN6OFM4ZEFJUDFBR2NBQjZMSEs5S3pwdCtEWnpKd0xFYTJZNStoVjJTdDhPTGlQbkxOK1lxa2RFOGQ0bjhrRVd2VGdFblhQaUp3LyIsIm1hYyI6ImRmYWExMjhlNTQ1OThhZjkxOGY4YjQyZmFlN2ZjOTY3ZjQyMzhkMjNmY2Y2OWY0ZjFkMWQ4MjRiMjQxMjM0OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+