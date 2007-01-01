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Криминал

В Калуге бухгалтер автотехцентра украла у компании миллион рублей

На 51-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили 31 января в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:31 сегодня
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В течение трех лет она тайком переводила себе небольшие суммы со счета работодателя.

За присвоение ей грозит до шести лет колонии.

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