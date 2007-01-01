Житель Обнинска обменял дорогие кроссовки на гречку, шнурок и 20 рублей

Мужчина из наукограда стал жертвой мошенника, сообщили 30 января в полиции.

Он продавал свои кроссовки, но на объявление никто не откликнулся.

Тогда обнинец добавил информацию, что возможен обмен. И нашелся другой человек, согласившийся на такие условия.

Они оба пошли в свои почтовые отделения, разговаривали по видеосвязи, но сигнал пропал, и житель Обнинска не видел, что именно положил мошенник в коробку.

Мужчина из наукограда отправил кроссовки, но в ответ получил не обувь, а килограмм гречки, шнурок и две купюры по 10 рублей.

Ущерб он оценил в 20 000 рублей. Ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.