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Новость дня Криминал

Следователи рассказали, как произошло массовое убийство в Калужской области

Возбуждены четыре уголовных дела, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
08:21 сегодня
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Как мы уже рассказывали, трагедия произошла утром 29 января в деревне Усохи Куйбышевского района.

Пять работников Куйбышевского лесничества, среди которых были четверо мужчин и одна женщина, приехали на служебной машине домой к 64-летнему жителю деревни. Была информация, что он занимается незаконной рубкой деревьев.

Когда они подъехали, преступник открыл стрельбу. Предположительно, он стрелял из пистолета ТТ. Трое мужчин погибли.

Еще одного сотрудника лесничества и женщину он повел к себе домой и приковал наручниками.

После этого преступник отогнал от дома УАЗ лесников и поджег машину. В салоне находился один из застреленных мужчин.

К моменту приезда полиции и МЧС убийца покончил с собой. Два человека, которых он удерживал в доме, были доставлены в больницу, но позже их отпустили.

Уголовные дела возбуждены сразу по четырем статьям: «Убийство», «незаконное лишение свободы», «Поджог» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 64-летний мужчина был судим. В доме нашли оружие и боеприпасы.

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