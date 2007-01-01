Следователи рассказали, как произошло массовое убийство в Калужской области
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла утром 29 января в деревне Усохи Куйбышевского района.
Пять работников Куйбышевского лесничества, среди которых были четверо мужчин и одна женщина, приехали на служебной машине домой к 64-летнему жителю деревни. Была информация, что он занимается незаконной рубкой деревьев.
Когда они подъехали, преступник открыл стрельбу. Предположительно, он стрелял из пистолета ТТ. Трое мужчин погибли.
Еще одного сотрудника лесничества и женщину он повел к себе домой и приковал наручниками.
После этого преступник отогнал от дома УАЗ лесников и поджег машину. В салоне находился один из застреленных мужчин.
К моменту приезда полиции и МЧС убийца покончил с собой. Два человека, которых он удерживал в доме, были доставлены в больницу, но позже их отпустили.
Уголовные дела возбуждены сразу по четырем статьям: «Убийство», «незаконное лишение свободы», «Поджог» и «Незаконный оборот оружия».
Ранее 64-летний мужчина был судим. В доме нашли оружие и боеприпасы.