«Этот гад всех запугивал»: что известно о массовом убийстве в Калужской области

Следственный комитет продолжает расследование в Куйбышевском районе, где произошла трагедия.

В деревне Усохи, расположенной примерно в трех часах езды от Калуги, развернулась страшная драма. Местный житель, ранее судимый за незаконное хранение оружия, занимался самовольной вырубкой леса.

Пятеро инспекторов лесничества прибыли сюда для обычной проверки и обнаружили свежие пни. Они знали, кого подозревать, и направились к 64-летнему Сергею Борисову.

Однако тот не стал ни признаваться, ни отрицать свою вину. Вместо этого он схватил ружье и трижды выстрелил. В результате 47-летний заместитель директора лесничества Алексей Агеев, 65-летний водитель Геннадий Богачёв и 64-летний лесник Виктор Чугунов скончались на месте.

Борисов, похоже, надеялся на что-то еще. Он взял в заложники двух выживших — местного инженера Людмилу Никитину и Дмитрия, сына убитого Алексея Агеева, привязав их в своем доме. Однако затем он решил покончить с собой.

Произошедшее нам прокомментировала учительница Алексея Агеева, Людмила Ч.

— Вся Бетлица (райцентр Куйбышевского района, где развернулась эта трагедия) находится в шоке. Алексей был добрым и порядочным человеком. Еще в детстве он хорошо учился, посещал музыкальную школу. Почему он должен был так погибнуть? — спрашивает она.

По словам Людмилы, убийца давно держал деревню в страхе.

— Этот над всех запугивал. Он носил немецкую кепку и был крайне жестоким. С ним явно было что-то не так. Но почему из-за него должны были погибнуть три человека? — задается вопросом она.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Эксперты и следователи находятся на месте происшествия, предстоят многочисленные допросы и экспертизы.