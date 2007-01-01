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Криминал

СК показал место убийства троих лесников в Калужской области

На месте трагедии 29 января работают следователи по особо важным делам.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Напомним, трагедия произошла в деревне Усохи Куйбышевского района утром в среду.

Местный житель, которого подозревали в незаконной вырубке деревьев, застрелил троих работников лесничества, а потом сжег их машину и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.

Будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза виновника, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

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