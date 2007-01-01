СК показал место убийства троих лесников в Калужской области

На месте трагедии 29 января работают следователи по особо важным делам.

Напомним, трагедия произошла в деревне Усохи Куйбышевского района утром в среду.

Местный житель, которого подозревали в незаконной вырубке деревьев, застрелил троих работников лесничества, а потом сжег их машину и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.

Будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза виновника, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.