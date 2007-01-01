Убийце лесников в Калужской области проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Трагедия произошла в деревне Усохи Куйбышевского района.

Как мы уже рассказывали, утром 29 января пять работников местного лесничества приехали к мужчине, который незаконно рубил деревья.

Виновник открыл стрельбу и убил троих мужчин. Потом он покончил с собой.

На месте работают следователи следователи по особо важным делам. Назначены экспертизы. В том числе посмертно проведут психиатрическую экспертизу убийцы.