Опубликовано видео с места убийства троих человек в Калужской области

Ситуацию прокомментировал Кировский межрайонный прокурор Юрий Мочалов.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в деревне Усохи Куйбышевского района.

По версии следствия, 64-летний местный житель незаконно занимался рубкой леса.

Пятеро представителей лесничества на служебной машине приехали разбираться.

Подозреваемый начал стрельбу, застрелил замдиректора лесничества, водителя и лесника. Еще двоих он взял в заложники. Среди них была инженер, которая успела вызвать полицию.

Пока силовики ехали на место, виновник покончил с собой.

Сейчас ведется расследование.