Опубликовано видео с места убийства троих человек в Калужской области
Ситуацию прокомментировал Кировский межрайонный прокурор Юрий Мочалов.
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в деревне Усохи Куйбышевского района.
По версии следствия, 64-летний местный житель незаконно занимался рубкой леса.
Пятеро представителей лесничества на служебной машине приехали разбираться.
Подозреваемый начал стрельбу, застрелил замдиректора лесничества, водителя и лесника. Еще двоих он взял в заложники. Среди них была инженер, которая успела вызвать полицию.
Пока силовики ехали на место, виновник покончил с собой.
Сейчас ведется расследование.