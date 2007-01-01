Стало известно имя «черного лесоруба», убившего троих в Калужской области

Убил трех человек и взял заложников в деревне Усохи 64-летний местный житель по имени Сергей Борисов, сообщает телеграм-канал 112.

По данным тг-канала, пятеро лесников подошли к дому Борисова, так как поняли, что он занимается незаконной вырубкой леса. Мужчина стал стрелять из ружья.

Замдиректора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачёв и лесник Виктор Чугунов погибли на месте. Инженера Людмила Никитину и сына Алексея Агеева черный лесоруб взял в заложники. Он приковал их наручниками к батарее.

Людмила смогла позвонить в полицию. Однако пока сотрудники УМВД ехали, лесоруб покончил собой. Заложники госпитализированы. Идет расследование. UPD: По данным СМИ, в 2011 году попал под следствие по 222 статье, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Тогда при обыске дома преступника нашли винтовку Мосина, боеприпасы, автомат и части пулемета. Он заявлял, что откопал все это в лесу.