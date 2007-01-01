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Криминал

Торговца наркотиками задержали в Калуге

У мужчины нашли более 200 граммов синтетического наркотика и около 10 граммов гашиша.
Дмитрий Ивьев
14:54 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Возбуждено уголовное дело, сообщили 27 января в УМВД по Калужской области.

Калужанин делал закладки на территории города.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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