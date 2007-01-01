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Новость дня Криминал

В Калужской области женщина вместо получения работы потеряла деньги

В Козельске местная жительница попалась на очередную уловку мошенников.
Игорь Кирдаков
16:32 сегодня
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Подробности схемы мошенников рассказали в УМВД России по Калужской области в воскресенье, 26 января.

Жительнице Козельска позвонили и предложили работу. Она согласилась. Женщине в мессенджере прислали ссылку на приложение, якобы для видеоконференций.

После этого последовали предложения по манипуляциям, связанным с созданием личного кабинета, в том числе и в личке банка.

Через некоторое время женщина обнаружила уведомление на списание денежных средств. Представитель «работодателя» убедил, что это для создания счета для выплаты зарплаты.

Только после того, как со счета списали 10 тысяч рублей, жительница Козельска обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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