Два наркоторговца в Калужской области получили по 12 лет колонии

Суд признал виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков 24-летнего мужчину и 33-летнюю женщину.

Прокуратура Калужской области в субботу, 25 января сообщила подробности этого дела.

Как выяснилось, в 2023 году подсудимые вступили в ОПГ, занимавшуюся производством и распространением наркотических веществ.

В частном доме, расположенном в СНТ «Монтажник» на станции Тихонова Пустынь, было произведено около 4 кг. наркотического средства. Его часть преступник перевез в Курск к другой подсудимой.

На квартире женщины предполагалось расфасовывать наркотики. Мужчину задержали при устройстве тайников-закладок. При нем было обнаружено 10 свертков наркотических средств.

Суд назначил двоим подсудимым по 12 лет колонии строго и общего режима.