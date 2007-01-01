+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Два наркоторговца в Калужской области получили по 12 лет колонии
Новость дня Криминал

Два наркоторговца в Калужской области получили по 12 лет колонии

Суд признал виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков 24-летнего мужчину и 33-летнюю женщину.
Игорь Кирдаков
09:24 сегодня
0 248
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прокуратура Калужской области в субботу, 25 января сообщила подробности этого дела.

Как выяснилось, в 2023 году подсудимые вступили в ОПГ, занимавшуюся производством и распространением наркотических веществ.

В частном доме, расположенном в СНТ «Монтажник» на станции Тихонова Пустынь, было произведено около 4 кг. наркотического средства. Его часть преступник перевез в Курск к другой подсудимой.

На квартире женщины предполагалось расфасовывать наркотики. Мужчину задержали при устройстве тайников-закладок. При нем было обнаружено 10 свертков наркотических средств.

Суд назначил двоим подсудимым по 12 лет колонии строго и общего режима.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9RVE1GWDlYdGkvQk1PdGRkMUtOT3c9PSIsInZhbHVlIjoiTlhXeE5zT0ZBbERETFQ5d1h5Tzh2V0NBbUwvQzVKMFR4N1h0QWp5NUJmRzBnbU1PK2ZvNHRzQUpXVE5YZjlRL2lmaTc4eDdVUjU3UEgwSzV1WkVBTEw4cGc2MEE4ZWhUamdEOGNtNEJnY3ZVTmc0MzhRdlEraTdmWE1JMnlLZ25MV0s2aUQzUi9DUUk2ZzZHUWdnNTlJZDNaWUFkYWo1MFlSWjFsWXZwMVRlc0UvVnJIdmRvN3ptWGJXOXNKZTlRNytmdVd5aGVZZnNWR0k3K3EzdmRRdEN3dytwVFArS1Nqc0FGYnBWWVlDMFMvcG9uYlg4aVBlNXFoU2dxaVRqN1ZRbUloSm5RMUV4SXpaalh4dW1SYk5OaHZ2bmZHZlBKTjYraDhZSlpNTlpnWEpwMlBFeU5uUDJxLzVLOTZkRlpweUF2RXVuR3B2OTJjVTdsWDZRT0hCRjdia1l2KzA5WkZ2b0dYeGdqSlg3TzhvTjIrdmFFazNqNHBXL2JVM0RuUTdUa3R5TDZhc0l0eksyZ3J0OUNwRFQzZmpYOVo5TVFMNFFUOGNpZ3FWN2ZmbWc1empYZEptU1o3eGF0RmVpeCIsIm1hYyI6IjhkZjMzOWM0MGYyMWZkY2I3Yjk1YmZhNTc2ZmUzY2ZkNDVkZGI4NjgyYmJlNDBmZWI1NDJjYWJkZTYyYzczMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFEbjVlNitEK0xBRzlXUm9FTVZ5eGc9PSIsInZhbHVlIjoiS1lLaHdYNUtWT2pTRlIrdzFWd0dNKzBTaDREdmY1aTJYcVZlYWd1QWphWTVRWDdQTndtT2RRWlRMRWg4bll0cnVCc203Ujk5S21SWXNHcXlyOFFMNzZtUGNPMWkxOGxwVVJHM3dyTG9QKzlBd2h4a09NVmdESFE5Wm1BWFhvQTExM2FMUitLWGdDVytRWkkrazkyM0ZEaGVnWUlxNmg2Ui93WWszNkkwUTNlelVRYUpSYXVHYWt6elJ3TllKSEMvM1FVZVJrT28yUVVSUWM1K3N1SUU0UXRZRWNYVmR4NTM0UzRjT2VSd2J3bkdPYWhDQ2g1cERicDZDMUNCWlcvaVZ0NjZMWlcrZWE4Lzl2cTVGK3J3NWRETUJ0OGZRTm9PQXRpWFRIVS9vRTNacHNHdGxUOU5tNTRoblZtV2pKUlBXSVdmSUprWmRqRFovVEc0aHVCVjZJMzBlYThvRHh3R25yRGVjTVVSS010Z0dMbVBUbUNVdHdMQ0FuYTc3QVMwOG9wMkJXdU1QaWw5bjBBb3RxWGpkN0s5ZjRvY2IxckE0MU05citPSkNVYUdjak1OeHM0cVZMTCtGTHZCUFY0NHZuWWJ4TUtSdWdVYUI5V1ZJLzVTRGRuVXFsQXdyYTVuNFV2RytNLzNwY3djeitiMWt5bWhSdnpadGNYT201c1Y4LzVNZGw0V0p0eWdsSHZDKzFZZFBZemNUMXZPeUI2bTBlQXR0ZDZmUXh1NHJvaHNNUW92WGk4ZWoxbzRlYmNiQVpSK084Wmw1THk0a01CN2dYZkJnbDhIenFhSnZadFo3M3gyMW8rZ1B4SFp6cmNjVFhVRGxNeG5MVi9SZWd4NSIsIm1hYyI6Ijk1MGQ1NDE0NWNkYjRjMWMyYzE3NGZhMDFjNjVhMzE3YmExYjFiNWQ3MTY3NjdhZTg2YmM1MThlOWFkMGQ3OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+