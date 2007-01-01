Житель Калуги перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей
Очередной жертвой преступников стал 67-летний калужанин.
Он поверил мошеннику, который позвонил под видом работника оператора связи и рассказал, что у мужчины заканчивается срок действия сим-карты.
В ходе разговора калужанин переходил по различным ссылкам, приходившим ему на смартфон.
Затем с жителем Калуги связывались фальшивые сотрудники Росфинмониторинга, ФСБ и Центробанка.
Калужанин снял свои накопления в 2,8 миллиона и отправил все на чужой счет, рассказали 24 января в прокуратуре.
Ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.