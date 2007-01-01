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Криминал

Сотрудник калужской колонии избил заключенного

Об этом факте стало известно после приговора другому работнику исправительного учреждения в Медыни, который помог скрыть это преступление, сообщили 24 января в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
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В ноябре 2022 года начальник отдела по воспитательной работе с осужденными избил заключенного. Пострадавшего отвезли в больницу в Калуге с тупой травмой живота и разрывом селезенки.

Инспектор отдела безопасности колонии узнал об этом, но решил скрыть факт преступления.

От имени осужденного он написал объяснительную, в которой говорилось, что тот получил травмы в результате падения. Инспектор уговорил пострадавшего подписать этот документ. Также он нашел троих других заключенных, которые подтвердили версию л падении.

За такие действия бывшего инспектора отдела безопасности колонии приговорили к терм годам лишения свободы условно. В правоохранительных органах он не может работать в течение двух лет.

Какие меры приняли в отношении того, кто избил человека, пока не уточняется.

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