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Криминал

Лес незаконно вырубили в Калужской области

Уголовное дело возбуждено в Хвастовичском районе, сообщили 23 января в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
18:00 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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20 деревьев срезали без необходимых документов.

Ущерб оценили в 950 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

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