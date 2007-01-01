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Криминал

В Калуге 18-летний парень попался на торговле наркотиками

Молодой человек делал закладки на территории города.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Возбуждено уголовное дело, сообщили 22 января в УМВД по Калужской области.

У калужанина обнаружили около 16 граммов запрещенного синтетического вещества.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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