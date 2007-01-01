Калужанин оставил собаку на 14 дней без еды и воды

О завершении расследования уголовного дела в среду, 22 января, сообщила прокуратура региона.

На скамье подсудимых окажется 62-летний мужчина из Юхновского района.

В ноябре прошлого года он привязал собаку на своем участке и оставил без еды и воды на 14 дней.

Когда мужчина приехал через две недели, то нашел собаку живой. Он привязал ее цепью к дереву и начал бить топором.

Остановил жестокого человека сосед. Собаку удалось спасти.

Виновнику за жестокое обращение с животным грозит до трех лет лишения свободы.