Хитрый мигрант обокрал ломбард в Калужской области

Инцидент произошел в Малоярославце 29 декабря, рассказали в среду в полиции.

44-летний иностранец пришел в ломбард и представился полицейским, показав мельком работнице сувенирное удостоверение. Женщина поверила.

Преступник рассказал, что в ломбард скоро придет ревизор, поэтому украшения и выручку срочно нужно убрать в шкаф.

Затем мужчина велел сотруднице составить список оставшихся драгоценностей, а сам забрал деньги и украшения из шкафа.

После этого они вместе вышли на улицу, закрыли ломбард. Фальшивый полицейский сказал женщине, что ей нужно погулять полчаса.

Пропажу она обнаружила, вернувшись позже на рабочее место.

Ущерб составил около миллиона рублей.

Виновника нашли в начале января в Подмосковье. По уголовной статье ему грозит до шести лет колонии.