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Новость дня Криминал

В Калужской области украли деньги на ремонте больницы

В 2023 году в Ферзиково ремонтировали систему отопления в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После этого было возбуждено уголовное дело.
Дмитрий Ивьев
12:38 сегодня
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Во вторник, 21 января, стал известен приговор.

Заместителя директора строительной фирмы приговорили к двум годам принудительных работ.

- Осужденный допустил установку оборудования системы отопления, которое не соответствовало проектной документации, - пояснили в Следственном комитете. - Кроме того, стоимость оборудования была ниже, чем предполагалось. В результате медицинскому учреждению был причинён ущерб в размере 311 тысяч рублей.

Виновник уже возместил ущерб.

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