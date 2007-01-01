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В Калужской области украли деньги на ремонте больницы

Дмитрий Ивьев

В 2023 году в Ферзиково ремонтировали систему отопления в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После этого было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Ивьев 378 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники