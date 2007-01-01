В Калужской области украли деньги на ремонте больницы
В 2023 году в Ферзиково ремонтировали систему отопления в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После этого было возбуждено уголовное дело.
Во вторник, 21 января, стал известен приговор.
Заместителя директора строительной фирмы приговорили к двум годам принудительных работ.
- Осужденный допустил установку оборудования системы отопления, которое не соответствовало проектной документации, - пояснили в Следственном комитете. - Кроме того, стоимость оборудования была ниже, чем предполагалось. В результате медицинскому учреждению был причинён ущерб в размере 311 тысяч рублей.
Виновник уже возместил ущерб.