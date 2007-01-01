Калужанину дали большой срок за наркотики

39-летнего мужчину поймали с поличным, сообщили 21 января в управлении ФСБ по Калужской области.

По статье о торговле запрещенными веществами суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.