-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанину дали большой срок за наркотики
Криминал

Калужанину дали большой срок за наркотики

Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
0 340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

39-летнего мужчину поймали с поличным, сообщили 21 января в управлении ФСБ по Калужской области.

По статье о торговле запрещенными веществами суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllRVkllaXNZa0ppL1NGRElDSVNKU1E9PSIsInZhbHVlIjoiOWp0eHBldUdXN0R3dElQeU5IdTVWUTVxL1F2TWM0RVgrTGZyaHFLV1JSTy9pUVp1czVjMG9ST1lRUzcyYWR3WFpqanF5aHNCQ25iR2YvdSswVFNIeFQ2QmI3MitwZ2lMK0t2amdVQytlTGI5NUZONXlZN3lyTjNwWWJNUHBkTVhid1NJRis0ZjJYVGZJckJaTjhoTTR1b2xQajkxSUw2V1JFN2Nyd2lXU0FwZnR2RTR1TklGNTNNR2dORVdjN1JwTnJRTTRlc2hGeWJGY1dFcG9zSDZjMVk4R2c3KzEvaGxrSDUyNTlVdHVMbjVvdFVGRk11a1NqZU1tZDM1Z3VjREF4M0FneTdOczdKb2l3VVFadkJxQ2NRMlQ3QXRnMTdMb2phN1g3QkR0MWE5RlpkakdqQ3RlVDFOYWFjcFdHMisveDc3MmwvQ1VFTEhaOU43MTJocDJyVmpGK1hWRVJQVGFIR2NMTFp3OE54ZmhmcDRaOFNWS2JxYTNURERSRTdsS3k0b25VZEh1WnhGQTIwV25nMERwcHNkMjYrb3JuVzg3M3JZTEphc25ZREh5U2F6OGVnRFJQek1xeHdGVWg2UiIsIm1hYyI6IjMyNDgxYzRmNmI0OTQ1NjA0ODgwZjUzZTExYzcwMTBjMjRmZDQzZWI0NTEwZDFjODAyYjk2MWU2MzJlMjMwNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im10N0pOMTRTR1YvWjk1QVRDa1FJSXc9PSIsInZhbHVlIjoiODhzZUVaNy9LbUpWY2FPa0g1YTV1aFBsV0JCcDVhMXNRRHNPc0g1R1RvWGV4OEhSNkNkYWRXWlVXOFFKcklpUkhCd0pCZDRNYkY0ZEJZZCtCS3djMHhXTEZFWUkyL0ZjeDgyZWpJK29JbGpuUURYY2xBeGRNYnpCb2JMbTJPUi9MdUNWVVhUYkFDZ0RqbkhjZWNNRWo5dG9pVEFpZUZCUytFZzNMVURuc2Q4aTRUTTRpUVpQcHNRMnhhbFl5TE8xaENOYzF1VlNLLyt3eUVVUlpaNkNOZzVHWW9raWRudmFkdFVrYXlKRCt5QkVYRkU3QSswSGRBVm53UEdCVHZDakVuNFZJMTMyYnovck1xZ2RRd2tuSFZBcjFBWnBqVlZERmlaS0FKcnBXTnRBakdid1o2ZHJhUXlWcllYa2phSW9KTjQ0UjBzRGY1SURlMEJ5NytGM0pmWk5uNExMMnhXZFZaNnVya2dFNWZXM2xmZ01nYklkRHU4ai8ycW1OL211U1kydEJhYVNsTUszcWcyQ0RncnllY1RFWUlsMXlvOHJ3aExGTTRnVzRKcGhJUVYwUlJXd3RyREtuY1ptQUthUG1Wa0diTEQ0NG43RjgrVHVOQnQ3dkpDSWlJS04vaU5hdHF2N3p1S3dqdGN3VHV1S3ZySU9NTmRnSXo2bUY3S1REZ3lScWFaTlltNGlqMGdpM1hnaHVCSkFqUzkwS2xsVU93ZHZlR0s2N3luazJTMFlmdnpyOTdHRm85MVBlWFJkL3VKcE81Smozb1BjakYrYktqbWk0NVloeEtKTWE1ZkZKYmNCOXVsOFJuSytGOGVOTmdrNU9JK0pkYVVqaHlXTyIsIm1hYyI6IjFkZTllZTBhYWJlMzBiMTNjMzY5YmNhOTc1MWJlYTU0YmU0OWQ5MTYzOTdkOGY3YmU4YzA1NzY3MjZjMjAyMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+