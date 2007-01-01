Калужанин потерял 1,2 миллиона рублей

Мужчина поверил знакомому из Саратовской области, но потерял сбережения, сообщили 21 января в полиции.

Житель Калуги познакомился с мужчиной в интернете. Тот рассказал, что занимается продажей автомобильного оборудования и предложил заработать, вложив в это деньги.

Калужанин поверил и отправил 1,2 миллиона. Он в течение месяца ждал прибыли, но ничего не получил.

Как оказалось, саратовец и не собирался помогать калужанину. Он потратил все деньги на себя.

Теперь ему за мошенничество грозит до 10 лет колонии.