Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 68 тысяч рублей

Мужчина искал интима в интернете и позвонил по одному из объявлений, сообщили 20 января в полиции.

Девушка попросила оплатить полную стоимость и страховку. А потом калужанину позвонили и сказали, что он своими действиями заблокировал сайт

За это с мужчины вновь взяли деньги.

После очередного перевода калужанин понял, что его обманывают.

Виновницу удалось найти. Это 31-летняя жительница Пензенской области. В объявлении она использовала чужие фотографии.

Сама же женщина разговаривала по телефону от имени администратора сайта, изменив голос с помощью специальной программы.

Ведется расследование уголовного дела.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.