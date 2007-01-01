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Криминал

Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 68 тысяч рублей

Мужчина искал интима в интернете и позвонил по одному из объявлений, сообщили 20 января в полиции.
Дмитрий Ивьев
12:56 сегодня
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Девушка попросила оплатить полную стоимость и страховку. А потом калужанину позвонили и сказали, что он своими действиями заблокировал сайт

За это с мужчины вновь взяли деньги.

После очередного перевода калужанин понял, что его обманывают.

Виновницу удалось найти. Это 31-летняя жительница Пензенской области. В объявлении она использовала чужие фотографии.

Сама же женщина разговаривала по телефону от имени администратора сайта, изменив голос с помощью специальной программы.

Ведется расследование уголовного дела.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.

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