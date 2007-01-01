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Новость дня Криминал

В Калужской области охранник православного монастыря развратил 9-летнюю девочку

Инцидент произошел в Козельске.
Дмитрий Ивьев
11:13 сегодня
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Фото из архива.
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В понедельник, 20 января, телеграм-канал Baza сообщил, что 55-летний охранник монастыря Оптина пустынь показывал ребенку половые органы, обнаженные фото, а также кусал школьницу за ягодицы.

Официально такие подробности пока правоохранительные органы не сообщают.

При этом в управлении Следственного комитета по Калужской области подтвердили, что 16 января было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетней».

18 января подозреваемый был арестован. Ведется следствие.

Уголовная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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