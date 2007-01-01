В Калужской области производили поддельную икру
Как выяснилось, ООО «ТаймФиш» и ИП Генералов П.Л., расположенные в городе Балабаново Боровского района, не имеют необходимых условий для производства продукции.
Фактически, эти компании оказались фиктивными, и на рынок была выпущена контрафактная икра и рыба, изготовленные из сырья неизвестного происхождения и без подтверждения качества и безопасности.
Декларации о соответствии, выданные на эту продукцию, также не могут гарантировать её безопасность. Одна из двух зарегистрированных деклараций была основана на протоколах испытаний лаборатории, которая не имела необходимых полномочий.
В результате Росаккредитация приостановила деятельность этих деклараций.
Кроме того, вся необходимая информация по данному факту направлена в правоохранительные органы.