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Новость дня Криминал

В Калужской области производили поддельную икру

Об этом стало известно в четверг, 16 января, из сообщения регионального управления Россельхознадзора
Дарья Джуманова
15:20 сегодня
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Как выяснилось, ООО «ТаймФиш» и ИП Генералов П.Л., расположенные в городе Балабаново Боровского района, не имеют необходимых условий для производства продукции.

Фактически, эти компании оказались фиктивными, и на рынок была выпущена контрафактная икра и рыба, изготовленные из сырья неизвестного происхождения и без подтверждения качества и безопасности.

Декларации о соответствии, выданные на эту продукцию, также не могут гарантировать её безопасность. Одна из двух зарегистрированных деклараций была основана на протоколах испытаний лаборатории, которая не имела необходимых полномочий.

В результате Росаккредитация приостановила деятельность этих деклараций.

Кроме того, вся необходимая информация по данному факту направлена в правоохранительные органы.

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