320

Жительницу Калужской области отправили в колонию за регистрацию мигрантов

Дмитрий Ивьев

51-летняя женщина из Боровского района прописала у себя 26 иностранцев.

Дмитрий Ивьев 320 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники