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Криминал

Жительницу Калужской области отправили в колонию за регистрацию мигрантов

51-летняя женщина из Боровского района прописала у себя 26 иностранцев.
Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
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Но никто из них с женщиной не жил, сообщили 17 января в прокуратуре региона.

Виновницу приговорили к трем годам лишения свободы.

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