Жителя Калужской области судят за взятку полицейскому

22-летний молодой человек из Малоярославецкого района пытался откупиться в Бабынино, сообщили 17 января в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 9 ноября прошлого года.

В служебном кабинете он передал старшему инспектору ГИБДД в качестве взятки 50 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отметили в Следственном комитете.

Полицейский от взятки отказался. Все это было зафиксировано на запись камеры наблюдения.