+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жителя Калужской области судят за взятку полицейскому
Криминал

Жителя Калужской области судят за взятку полицейскому

22-летний молодой человек из Малоярославецкого района пытался откупиться в Бабынино, сообщили 17 января в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
12:51 сегодня
0 962
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел 9 ноября прошлого года.

В служебном кабинете он передал старшему инспектору ГИБДД в качестве взятки 50 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отметили в Следственном комитете.

Полицейский от взятки отказался. Все это было зафиксировано на запись камеры наблюдения.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
71%
0%
14%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjYwc2Fma2dPYnNpN3ZEWjRNTWlMMHc9PSIsInZhbHVlIjoiZjlQOEJzK1BzaDJjZFNseVc0Yko4c09sY1pMcytpQW82WjltT3FLQW56MXpsRk81YmlWR2tMVXZ2U1lkVVBQdzNqdXBBYkRGdHBtWjVlaHgyc2w0K1lEeHh1eDhZNEQ3blRkOGZJVzN0TGdCVlN3VmxoUE80TFErdG1wRzFtOHY3bko1bzZpQnpFbWQvbndZSmM0RVUzTnpHZ0xlMXFkM29NUko5bEdGUWg5a3cwbDFKaTJCNnhlMjlFbk9Pb3VVcEdwYTh0SDJ2QVJic3RROE5sZGRHVnlUSkQvTEpDdmYzbjBBZU5GOVUyTlZEWldLdEx3Z3I3UkNsdjFoc0ZKNWhXY1hBdzhOMkpWa0JKUUdYMjg4eXd6NkZEL1psVUtlNnAyaU90RkQvY2l6NHJXVkxzMzVBS2lUZEU4UXlKaTFjQ21idXl5dXdNUHRDTElOek9tMkdDQVBmNWluMzBkdXZ3QURvcUxFQUp0T2R4QktveWRENlo1M2Jsb0RNcVdyUU9wNEV0S0h4Q3ZORDVwc3lwWEl1cnJmMys1eG9IWVJtZXlSM0hRbG5yWjlOSUVSSDJjQnVMYTUyU0VyOTVjSiIsIm1hYyI6Ijg1NzEzMDgzZjE0ZmQ4YmJjMGJmYzhjOGY3MzE0YjIwOGRkYzQxZjZjOWYxM2Y1NzVhYzMxOWQ5MDdiNDhkOTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR1SERRTGhubWljc3JiN0kvbDdCZFE9PSIsInZhbHVlIjoiVXcxYkVNNFhsWkdYaXo1N2owdUZjL3FEZXdzRWRBNHJSby9iTkVHQktpK3VLelNyVVVSYlE3UzlsT2oxUTFKU3pIWTBtZy9pR0VhUkxZVnRzVzdrOWVRMC9iR0d0c1FvcEp4aEpYSWdJWVVDbDBPbkZiSnVLOWtWM0FkMDk2Q01aQTk0QlpaSngzbW1KbHkrcDVISnpReUZrcWhXRSt6WjkwMTJIdjlCMVN2ZzlOaThMTGNkSXJWNmlNUkRVYlJ6bDExRm1XbVVFTDkzalVXVlBOaWg5bFZHTGtaYS9pWUZUakxWT014TmJXcHlLWkFEWTZ2cllOdDIxVkpnSFBuN2Q0S1lWZDhydXJGRFJ6TDQrZmsvN2JLMmFzYlU5Tk4reFNQOVNOZHpHeCtoWHVKTE9qT3NTYVhTV1ptYmJsaUcxS2UyVGJTN3VGa01iUm9xSG1qRVV6RnljY2pRR2c1TUpYR2xZT04rR05Gb1RVbFNYSzZ4Q2dKVURWY3VTc3o0bWVKLzlpL0lraFhKTFhZaTM0Qy9Jem5FZG5uK2h0Vml6Z2RpanVNTEovRWtNRjNZR2lkbkxCTFR5VnFRV3VaNGk5UC8zSWpURlpxZkMyY3RCT3VaNjMrMHVVSEN4QkZIQU1lb3F1SDZhTkFaRHVuWWZQRHJjT0pVUDc2aUdiZTNndlUvS3ZIYlE4b24venJkd1dxbmhSOGVySTNKeEJCTkR6TEdjMmFPR1J0NkVINnlGdTZSa2ppQVViZXdnaTBucjROeFFobmh0d1JjSmdjRG55UnU2cVVqWUx6dXFjd2dRUzV5WS9yVk9wNWREOHR2TytzWkJJY1pNTU1EditFaSIsIm1hYyI6IjNlMGJhMjkxYWYwNDY2MGNhNTA1Yjg5MWUxOTEwMmRhMTlkOGUzY2QzZjY2YjUxNmU3NWQyOTY1M2VmYTFlYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+