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Новость дня Криминал

Мошенники убедили калужанку продать две квартиры и перевести им 8,9 миллиона

Пенсионерка из Калуги лишилась всех накоплений.
Дмитрий Ивьев
10:14 сегодня
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Преступники представлялись работниками банка и правоохранительных органов.

Они убедили калужанку, что кто-то пытается перевести ее накопления запрещенной организации, что может грозить уголовным делом.

Женщина обналичила накопления и перевела на чужой счет.

Потом последовали новые звонки. Женщина поверила, что ее квартира выставлена кем-то на продажу. Она сама продала жилье, потом еще одну квартиру и выслала деньги на «безопасный» счет.

Ведется расследование уголовного дела, сообщили 17 января в УМВД по Калужской области.

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