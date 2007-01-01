В Калуге мигранта задержали за крупную взятку

Получила продолжение история о суррогатной матери в калужском роддоме.

Как мы уже рассказывали, по этому делу участкового пытались подкупить за 260 тысяч рублей.

В четверг, 16 января, Следственный комитет сообщил о задержании еще одного фигуранта.

Родственница мужчины поступила в роддом с поддельным паспортом. Мужчина хотел оформить новорожденного на свою супругу. Когда махинации вскрылись, мигрант пытался откупиться от полицейского за 260 тысяч рублей.

Посредником выступала знакомая обвиняемого. Ранее она уже была задержана.

За дачу взятки иностранцу грозит семь лет колонии.