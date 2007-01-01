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Криминал

Калужанин задолжал по алиментам 126 тысяч рублей

Мужчина из Кировского района не платил в течение шести месяцев прошлом году.
Дмитрий Ивьев
13:33 сегодня
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На виновника завели уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства должник вернул всю сумму своей 17-летней дочке, сообщили 16 января в прокуратуре Калужской области.

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