"На детях можно неплохо заработать, как бы это не звучало": появилось видео с регистратора похитителей девочки в Козельске
Кадры опубликовала пресс-служба калужского следкома.
На видео слышно, как преступники хладнокровно обсуждают похищение ребенка, будто это обычное дело, подобное походу в магазин.
Также слышно, как 39-летняя женщина, которая на предыдущих судебных процессах слезно клялась в своей невиновности, а на первом и вовсе просила дать ей обнять девочку говорит: " План у заработка такой - нужен ребенок, маленький школьник".
Ее собеседник(один из трех мужчин, предположительно ее 21-летний сын) отвечает ей: "На детях можно неплохо заработать, как бы это не звучало".