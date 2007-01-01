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Новость дня Криминал

"На детях можно неплохо заработать, как бы это не звучало": появилось видео с регистратора похитителей девочки в Козельске

Софья Фирсова
16:45 сегодня
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Кадры опубликовала пресс-служба калужского следкома.

На видео слышно, как преступники хладнокровно обсуждают похищение ребенка, будто это обычное дело, подобное походу в магазин.

Также слышно, как 39-летняя женщина, которая на предыдущих судебных процессах слезно клялась в своей невиновности, а на первом и вовсе просила дать ей обнять девочку говорит: " План у заработка такой - нужен ребенок, маленький школьник".

Ее собеседник(один из трех мужчин, предположительно ее 21-летний сын) отвечает ей: "На детях можно неплохо заработать, как бы это не звучало".

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