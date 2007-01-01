В Калуге вынесли приговор похитителям девочки из Козельска

В ноябре 2023 года регион поразила страшная новость - в Козельске украли 8-летнюю девочку Злату. Через некоторое время на телефон мамы пришла смс-ка с требованием перевести 1,5 миллиона рублей за возвращение дочери.

Ребенка искали всем городом. На следующий день после кражи ее удалось найти сотрудникам полиции. Преступники оставили ребенка в Белевском и уехали. До этого они удерживали малышу в своем доме, который находится в Ульяновском районе. Все участники преступления оказались членами одной семьи. К похищению они готовились долго и тщательно. 29 ноября им удалось украсть Злату, которая вышла из школьного автобуса.

Суд приговорил 46-летнего мужчину к 14 годам колонии строгого режима. 39-летнюю женщину, которая все это время пыталась доказать свою непричастность к произошедшему, к 12 годам колонии общего режима. Преступница хотела избежать уголовного наказания из-за наличия пятерых детей, однако их передадут под опеку родственников.

Напомним, что самого младшего члена преступной группы, 21-летнего молодого человека, приговорили к 8 годам лишения свободы. Четвертый участник преступления подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации.