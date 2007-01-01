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Криминал

Житель Калуги забрал продукты у курьера и не стал за них платить

На 30-летнего мужчину завели уголовное дело о мошенничестве, сообщили 14 января в полиции.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
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Он договорился в интернете с курьером, что тот за свои деньги купит продукты и спиртное. Калужанин должен был отдать деньги после доставки.

Мужчина взял пакеты и закрыл перед носом у курьера дверь.

Пострадавший обратился в полицию. Найти преступника было нетрудно, он оставался все в той же квартире.

За мошенничество калужанину грозит до двух лет колонии.

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