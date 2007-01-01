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Новость дня Криминал

Тело убитого мужчины нашли в Калуге

Преступление произошло в многоквартирном доме во 2-м Советском проезде в Турынино, сообщили в понедельник в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
14:21 сегодня
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Труп обнаружили 8 января.

По версии следствии, 55-летний мужчина познакомился на улице с другим человеком и позвал того домой вместе выпить.

Во время застолья калужане поссорились. Гость взял нож и два раза ударил в грудь собутыльника.

Потом он ушел.

Найти подозреваемого удалось, так как его видел другой житель дома.

Ведется расследование уголовного дела. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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