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Криминал

В Калуге рассказали подробности об убийстве женщины

Прокуратура направила в суд уголовное дело 54-летнего мужчины.
Дмитрий Ивьев
11:46 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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В феврале прошлого года на улице Дорожной он лишил жизни 50-летнюю женщину, с которой вместе жил.

Стали известны страшные подробности: из ревности калужанин нанес гражданской супруге четыре удара ножом в область жизненно-важных органов, а также не менее 97 ударов твердыми тупыми предметами.

Женщина умерла на месте.

При обыске у обвиняемого также нашли наркотики.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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