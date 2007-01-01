В Калуге рассказали подробности об убийстве женщины

Прокуратура направила в суд уголовное дело 54-летнего мужчины.

В феврале прошлого года на улице Дорожной он лишил жизни 50-летнюю женщину, с которой вместе жил.

Стали известны страшные подробности: из ревности калужанин нанес гражданской супруге четыре удара ножом в область жизненно-важных органов, а также не менее 97 ударов твердыми тупыми предметами.

Женщина умерла на месте.

При обыске у обвиняемого также нашли наркотики.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.