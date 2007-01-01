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Криминал

Калужанин фиктивно зарегистрировал 68 мигрантов

Софья Фирсова
10:34 сегодня
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Никто из иностранцев вместе с 40-летним мужчиной не жил, сообщили 10 января в управлении МВД по Калужской области.

Сколько именно получал за свою услугу житель Калуги, пока не уточняется.

По уголовной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

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