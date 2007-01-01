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Криминал

В Калуге лишили российского гражданства серийного преступника

Уроженец другой страны, который ранее получил паспорт РФ, признан виновным в нескольких преступлениях.
Дмитрий Ивьев
16:33 сегодня
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Фото: УФСБ по Калужской области.
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Об этом 9 января сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

- В 2023 году указанное лицо с применением холодного оружия совершило серию разбойных нападений, вымогательств, поджогов движимого и недвижимого имущества в отношении жителей региона, - говорится в официальном комментарии спецслужбы.

Мужчину отправили в колонию общего режима на пять лет.

Также он лишен российского гражданства.

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