В Калуге лишили российского гражданства серийного преступника

Уроженец другой страны, который ранее получил паспорт РФ, признан виновным в нескольких преступлениях.

Об этом 9 января сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

- В 2023 году указанное лицо с применением холодного оружия совершило серию разбойных нападений, вымогательств, поджогов движимого и недвижимого имущества в отношении жителей региона, - говорится в официальном комментарии спецслужбы.

Мужчину отправили в колонию общего режима на пять лет.

Также он лишен российского гражданства.