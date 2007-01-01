В Калужской гость не хотел уходить домой и получил ножом в живот

Криминальная история произошла во время застолья в Мосальском районе, сообщили 9 января в полиции.

Двое мужчин вместе сидели за столом, но поссорились.

Хозяин попросил гостя уйти, но тот схватил нож и стал угрожать. Тогда владелец квартиры выхватил у него оружие и сам ударил гостя ножом в живот. А после этого выставил на улицу.

Пострадавший сам обратился за помощью к врачам, а те сообщили о происшествии в полицию.

Возбуждено уголовное дело. 38-летнему виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.