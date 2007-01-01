-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской гость не хотел уходить домой и получил ножом в живот
Криминал

В Калужской гость не хотел уходить домой и получил ножом в живот

Криминальная история произошла во время застолья в Мосальском районе, сообщили 9 января в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
0 1034
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Двое мужчин вместе сидели за столом, но поссорились.

Хозяин попросил гостя уйти, но тот схватил нож и стал угрожать. Тогда владелец квартиры выхватил у него оружие и сам ударил гостя ножом в живот. А после этого выставил на улицу.

Пострадавший сам обратился за помощью к врачам, а те сообщили о происшествии в полицию.

Возбуждено уголовное дело. 38-летнему виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhJQllJbUhwVVdYeUNPenRaZWtxUmc9PSIsInZhbHVlIjoiQkRaWWVWUGlsYUhVQmRUdkM1dnFWS2Zndm5SQzhCcmJzUVZTVmlGcFVqSFIvVEE1Wll2c1Nsb3prb2xiT2l6Tk5uOHFzbHlYTXRFSktXUG1YOWpxTkFlNWdDNExSbG9RcWUvd3FiRFBRc05WL1V3bXJXVG5jN3pYLzBpeVlRR2UvU1dpOUh4eU5YMDlrQkp1bDYvNFRsVXkzMk9MTmI1N3luR0t0TXhuR2NUMEN1bFdVK3JHcTh5Tko5VkJCTGo4bE4wclpNV2pMb2VyZk1vM3hvQ1JaZ3Y5ODlkNExrSmd2OFQ5SDhGQnc2NmtGbjh2ZUQvTE5CMUdPVFhVWVk3V1VPWEkvMnAvbFUwejl4QlltWTJQcjVNMTlNU2kxOGk5V3U0bVM1VDJDY29XcytYMWhEVE4zanF4TXRJN01TWStHRExwdzV3RGw2LzBzanZReTMwUjAxRUpON2tGb3pjQWhnNjA1WFU4dTQ4bThscS8wR1RRMk95dWNrRDNseXJhMnhEVnJzekg1aWlScmw0MEpyMW5PWG5mZU1oZXpLVDJTMUtlTlB5N1ZBbHlxZzlRZGtxWld0THpNVTRwaHJoWCIsIm1hYyI6ImYzN2JjNGIxMWFkODA1MjM1NTk5MjcyMThiODZlZWYxZTY1NTI0M2I5OTlmZDk1M2NmYTFiMWY3NDhhMzMyMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inorekx4L1dxbUpJMnVnd1d6aGQ0blE9PSIsInZhbHVlIjoic0lGK0dNNjJ0Q01sQjZ3WERHZFpRSlE1SHkvYnJIZ1BFcVV6UkpPZm1RVXdHN3UvUnFpaTYwa0Z3TDdCZUdwQWUwOGR1S2NvSDJ3QmcwWDRSWk15enRheHNSWm94UGtYK3ZDMHdrZjA4UDJMQWQxM1N1SjBlbE1NWHY0bXZYMVpKdzRaa2xIaWptb09zWFVZMHRwNTN2czhtTk9tUDk4WnNFdmMxVzNUdU5SbjRia2l3UmtnN1RVVjVjTktxd09KL2NjeUhPc2RjY2lpWnZneG9NcDBjR1RDQlc3M1BRdiswNUd2dUYvVFpzeWZoUGNBMURhQmt6YU9hWUVWQXVFTGtoZ3hzWmgwMWhpdmsrOHovdlJLT1pBL244bHJoNTlVWXdIRnRIbStDUXpRUnNDakYrL3MzOW0yV253TXNpUWNjM3BBdWZHdlFIVzlEOXpxNmdHUUQ2UmNuK3VzRElFaDQ2RUcvcGFva3BDSjRPa2pXWklDb0JGaUF6QnJlNmVKNno3MEpleSs2ZVcxd1oyOUZvSS9yZ0h2YlZ4Nkg2MTFRTjlzOVEwcVd0MVdHd0Q2Wk5TejBWN1VzQ3FLbnNXVlZhSys4ZkpkWkd2bUpleVloaXZ0ZUJrcXBEc240cjF5VFpCNEpBRkh0anN4MXNPcHBVK0xpU3NCSmIwOTFmdTJUK05ZZEdTYjYrQ3EzTWgwU2M0YnlFMG4zZTJaRTB3Z3hVZ0ZyNXY5TG1mUGhNN1VVYmQ2U3JnbHRLVGZ1MmdpNm0rVTg0bWw3OVFDeUdqWEtvSmZiam40a3FyNEdQVFhDbFViY1Zrd2pwRjNFQk4vZjlsckR1WUtQYVJEaXVkWSIsIm1hYyI6IjBiMDM5MzFjODgzMDM0MmFlZWE1MmQ5MWE0YmI0MDg3NDIyNmY5ODcwOTg2Y2I3ZjgzMjYzNzBlNTFhM2Q1ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+