В Калужской области осудили мужчину за попытку сбыта 45 кг наркотиков
Прокуратура Ферзиковского района поддержала обвинение 35-летнего жителя Нижнего Новгорода.
В ведомстве в понедельник, 6 января, сообщили подробности этого дела.
В апреле прошлого года мужчина неподалеку от одной из деревень Ферзиковского района пытался сделать серию закладок с наркотическим веществом общей массой более 45 кг.
Наркодилера поймали сотрудники правоохранительных органов, вещество изъято.
Судом преступнику назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строго режима.