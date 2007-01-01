В Калужской области осудили мужчину за попытку сбыта 45 кг наркотиков

Прокуратура Ферзиковского района поддержала обвинение 35-летнего жителя Нижнего Новгорода.

В ведомстве в понедельник, 6 января, сообщили подробности этого дела.

В апреле прошлого года мужчина неподалеку от одной из деревень Ферзиковского района пытался сделать серию закладок с наркотическим веществом общей массой более 45 кг.

Наркодилера поймали сотрудники правоохранительных органов, вещество изъято.

Судом преступнику назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строго режима.