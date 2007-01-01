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Новость дня Криминал

В Калужской области УФСБ поймало взяточницу из управления судебных приставов

Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность бывшего зама главного судебного пристава Тарусского района.
Игорь Кирдаков
15:31 сегодня
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В пятницу, 3 января, ведомство сообщило, что женщина получила взятку в размере 1 млн. рублей за незаконное взыскание денег со счета коммерческой структуры. В дальнейшем взяточница распорядилась средствами по своему усмотрению.

Жуковский районный суд признал ее виновной и приговорил к 8 годам колонии общего режима.

Кроме этого преступнице придется выплатить штраф в пять млн. рублей. Осужденная также лишена права занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение 10 лет.

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