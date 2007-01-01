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Новость дня Криминал

Необычная кража в Калужской области привела виновницу к трем годам колонии

Ведущий зоотехник компании в Спас-Деменске украла препарат для вакцинации крупного рогатого скота.
Игорь Кирдаков
11:16 сегодня
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Прокуратура в пятницу, 3 января, сообщила об окончании этого уголовного дела.

В феврале 2022 года женщина похитила в калужском подразделении компании «Брянская мясная компания» партию вакцины для скота на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

Суд назначил виновнице три года лишения свободы и взыскание причиненного ущерба.

Приговор пока в законную силу не вступил. Обнаруженный соучастник преступления проходит по отдельному уголовному производству.

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