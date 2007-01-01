Калужанка получила на Новый год 7 лет колонии

Жительницу Калуги признали виновной в мошенничестве. Приговор вступил в законную силу, сообщили утром 1 января в региональном управлении ФСБ.

Женщина получила грант в 15 миллионов рублей по областной программе поддержки семейных ферм.

При этом она предоставила в министерство сельского хозяйства Калужской области документы с заведомо ложными сведениями, чтобы подтвердить целевое использование денег.

Жительницу Калуги отправили в колонию. Кроме того, она должна вернуть в бюджет 15 миллионов рублей.