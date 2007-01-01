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Новость дня Криминал

В Калуге сотрудник юридической компании обвиняется в мошенничестве

В субботу, 28 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о его заключении под стражу
Дарья Джуманова
10:00 сегодня
0 1058
ГУ МЧС по Калужской области
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49-летняя калужанка обратилась в юридическую компанию за помощью в поиске своего сына, который уехал на специальную военную операцию и пропал без вести.

Мужчина, работавший в этой компании, потребовал за свои услуги 200 тысяч рублей, но так и не оказал обещанной помощи.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»,расследование продолжается до сих пор.

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