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Криминал

В Калужской области человека зарезали возле магазина

Следственный комитет 27 декабря сообщил о направлении в суд дела, которое было возбуждено в Спас-Деменске.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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Преступление произошло 1 сентября.

Двое мужчин поссорились, и один избил второго. Тогда пострадавший взял нож и пошел к магазину разбираться с обидчиком. Он ударил оппонента лезвием в грудь. Рана оказалась смертельной.

При обыске у подозреваемого в убийстве нашли крупную партию наркотиков. Так что его будут судить еще и оборот запрещенных веществ.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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