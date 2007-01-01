В Калужской области человека зарезали возле магазина

Следственный комитет 27 декабря сообщил о направлении в суд дела, которое было возбуждено в Спас-Деменске.

Преступление произошло 1 сентября.

Двое мужчин поссорились, и один избил второго. Тогда пострадавший взял нож и пошел к магазину разбираться с обидчиком. Он ударил оппонента лезвием в грудь. Рана оказалась смертельной.

При обыске у подозреваемого в убийстве нашли крупную партию наркотиков. Так что его будут судить еще и оборот запрещенных веществ.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.