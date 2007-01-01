В Калужской области человека зарезали возле магазина
Следственный комитет 27 декабря сообщил о направлении в суд дела, которое было возбуждено в Спас-Деменске.
Преступление произошло 1 сентября.
Двое мужчин поссорились, и один избил второго. Тогда пострадавший взял нож и пошел к магазину разбираться с обидчиком. Он ударил оппонента лезвием в грудь. Рана оказалась смертельной.
При обыске у подозреваемого в убийстве нашли крупную партию наркотиков. Так что его будут судить еще и оборот запрещенных веществ.
Мужчине грозит до 15 лет колонии.