В Калужской области вынесли приговор несовершеннолетнему курьеру мошенников
Молодого человека из Кирова на год отправили в воспитательную колонию, сообщили 27 декабря в управлении Следственного комитета по региону.
Летом нынешнего года он согласился забрать деньги у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. Они рассказали, что внучка женщины якобы попала в ДТП.
Курьер забрал 91 тысячу рублей и перевел на чужой счет.
В другом случае он должен был увезти 300 тысяч, но та женщина вовремя передумала и обратилась в полицию.