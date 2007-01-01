0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области вынесли приговор несовершеннолетнему курьеру мошенников
Криминал

В Калужской области вынесли приговор несовершеннолетнему курьеру мошенников

Молодого человека из Кирова на год отправили в воспитательную колонию, сообщили 27 декабря в управлении Следственного комитета по региону.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
0 746
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Летом нынешнего года он согласился забрать деньги у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. Они рассказали, что внучка женщины якобы попала в ДТП.

Курьер забрал 91 тысячу рублей и перевел на чужой счет.

В другом случае он должен был увезти 300 тысяч, но та женщина вовремя передумала и обратилась в полицию.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk3TS9qK1Y1NkR2enM0eklWbCs4bWc9PSIsInZhbHVlIjoiZVgwWVIwelBIWXBJWlFsWG9iOUtUQ1ZDVjJuc1BURGdGQVppK2xVcis0a2djR0FWSlNDY3JCaU1xdktBVWxiSVlHNU1TOFpkdnU5TjArU0l4Wk1rVklWNi9rSUREODZsaHB1cW9Zbm5Lejl0Wnk1RUZnRmo5SWo4Uld5NHkwVnFkZkxNeHBaWlBBaW9Zcm05K1NFb281QkliZWR6NVBCQkZTRlNxdmtYZ2hRS3kza01kZHZqRkgzTHNkTlZXTFhHc01QYWlRMWVMQW92d0RPM25oUWlnNHJhS09uMTM2VEdhb1VUR2VNNWthNW8zdFVUVlVzRHlwM2szVEtIRkV2VVhBUDVad2F1ZEl0eXM3UVdIRWw2S2hVSjN2SVBwQ2UxRmpVOVNyejZLbXlNcW1uNURuUlhkY1QvNWJodHBzME1lNERpYndxWGFHdENabVhyVjNmV1VVamJBajd5d215ckllRG9VSG02R2ZFWFFBN3dyT1IzNU5xTmt4VDFpRDVHbUhxZHB5eEY0dFBtZE9PTFpSVVpRYmZGWnNtTkY1YnBySjQ2dFpLV2hwK2pIblNjYTlob00zbFlMbVBRb0VuMSIsIm1hYyI6IjM2NjFhOGZlZWRmYTlmMmUwODZlOWVhMjAwZjAxNThlYmM1NWFjNjA1Y2Y2ZmU5MjRlZGY1OWY3NjVjYWM3MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNJVzUwNWdkZnJKR2ZhVW0xRWU3dEE9PSIsInZhbHVlIjoiUjliU09HU2ZSajhTVzhLNGhnbWRYT3BPTkc5M0tsS0ovOGsrUThDVVZIajNqRUFNMi9IUURMNDFNQzBteS8vKzZEazc2T0dmQXh6bWh1MllUWFdETmRvNEpiR3Ntck1CWk5yM2JsbGJYUE9KYWUrc0E2TzU5aEo2LzBpcS91VFFHVEV0VlVLeWRiWVBIQnpockt4QzdXV0IrdVBDS2pZWTFjMG9HZlZNelR0cVk5aVhVYVdQcnhxSGxLajE1T1lITyt0ZWo3MEFReGxQaVRHTk5mK2JlUjRVSk9NTEdVVHhNUWFWMGxXRFdnWEtCMS81bVBwRC9US2FxaHV6WkFNME5xQnJGWHN2MXlYdjkvNFpnL2xKV0xsckRxNy8yZDh6Vmo3QXJWdUkza2VLMGltenhXNTFiUzREZ1RUU1diT0Y4OXRRKyt4QjBUVHl3VHJDVWZTaVkrMTZ5R2tpVGxMZWhoZU9MOUFOSHNPRi9yYVQ0VnpWYTdVajl1U1NlYzNCZFdwcUxmRi9sZlZzbGhJSDd5Mm1hWWNyMzR3V2IzQTczSmRXMHhVazNham91bGczODlrZVJrdktFZFhkT1ZKbVlCK3lsbGxYYUM5OUprcmtLTHVwcUF4eWxKTVY0YVg2UkJvQWxJZ0tVOEdKbW8xQmJEeFh2TEdGWmdSRXEzVnB0akd3eUtlWmxyQjdVcFVnRnpLZDNGQmkxMjhnWHZTZmJXMk9CelM3SUZvblJaaXFFbnJkalVDTXVHdlFpTkl5dlB4QmY4ck1YUzFCNVR6UGV6OVlZeEJSZHBHOWI5LzljbDhJbjR0SUpTVFl4S2VoK2JtNmxnSW5FRzJTNG5DNyIsIm1hYyI6IjJkMTkxOWZlMDg1NDQ5NTU0NTE0YWI5YjU5ZjRiMmQ5NGU3NmMwZjlkNmFhMDM2Nzk2NjQ3NDkxYzAxYTJlYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+