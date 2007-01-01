В Калужской области вынесли приговор несовершеннолетнему курьеру мошенников

Молодого человека из Кирова на год отправили в воспитательную колонию, сообщили 27 декабря в управлении Следственного комитета по региону.

Летом нынешнего года он согласился забрать деньги у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. Они рассказали, что внучка женщины якобы попала в ДТП.

Курьер забрал 91 тысячу рублей и перевел на чужой счет.

В другом случае он должен был увезти 300 тысяч, но та женщина вовремя передумала и обратилась в полицию.